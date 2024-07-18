الخليج اليوم .. وزير السياحة السعودي: 60 مليون سائح زاروا المملكة في النصف الأول من 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مؤتمر التواصل الحكومي يوم الأربعاء، إن 60 مليون سائح زاروا المملكة في النصف الأول من العام 2024 وأنفقوا 143 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار).

واستعرض وزير السياحة العديد من المنجزات في منظومة السياحة الوطنية وما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجال السياحة التي حققت أرقاما قياسية خلال السنوات الماضية وما وصلت إليه من أرقام خلال النصف الأول من عام 2024.

وفي ما يلي أهم ما جاء المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي في قصور آل أبو سراح التراثية بقرية العزيزة غرب مدينة أبها بمنطقة عسير:

- تخصيص 10 آلاف فرصة تدريبية داخل وخارج المملكة للعاملين في القطاع السياحي بمنطقة عسير.

- طموحات الإستراتيجية الوطنية للسياحة هو الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030 والذي تحقق العام الماضي الوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030

- زيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريبا في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.

- صندوق التنمية السياحي يجسد دورا هاما في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية.

- صندوق التنمية السياحي مول في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية ولمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك.

- خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في سويسرا وبريطانيا وإسبانيا لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019.

- تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023 من أبرزها برنامج "رواد السياحة 2"، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية.

- تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023 وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26% خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38% خلال العام الماضي 2023، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36% خلال العام الماضي 2023، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023.

- بلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46% خلال العام الماضي 2023.

- تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين الذين زاروا منطقة عسير خلال العام 2023، 8 ملايين سائح بنسبة نمو 2.2 % مقارنة بالعام 2022.

- إجمالي عدد السياح المحليين والوافديين والذين بلغوا 109 ملايين سائح خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام 2022 مع تجاوز عدد السياح والوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي أكثر من 27 مليون سائح، تصدرتها أغراض الترفيه والعطلات بنسبة نمو 153% مقارنة بالعام 2022، إلى جانب تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة والمحلية 255 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 24% للعام 2023 مقارنة بعام 2022.

كما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام 2023 أكثر من 114 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت قرابة 7% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة الوافدة خلال العام 2023 أكثر من 141 مليار ريال بنسبة نمو بلغت قرابة 44% مقارنة بالعام 2022.

المصدر: واس