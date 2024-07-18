الخليج اليوم .. السعودية تدين استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت السعودية، يوم الأربعاء، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس، مما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات في اعتدائين جديدين لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل".

وأضاف البيان أن السعودية "جددت رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وأشار البيان إلى تأكيد "السعودية على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".

كما حذرت من أن "استمرار الفشل في ذلك لا يعبر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى القدرة على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلا".

هذا ويواصل الوسطاء الدوليون دفع إسرائيل وحماس نحو التوصل إلى اتفاق على مراحل من شأنه أن يوقف القتال في القطاع وإجراء عملية تبادل أسرى.