شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة بـ 11 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الخميس، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على مستوى إحدى عشرة ولاية. وفق "الإذاعة الجزائرية".

وأصدر الديوان الوطنى تنبيهاً من المستوى الثاني باللون البرتقالي، وأشار الديوان إلى أن موجة الحر ستضرب ولايات: المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، أدرار، إن صالح، تيميمون، ورقلة.

وقد صنفت مراكز الرصد الجوية العالمية 6 مناطق من الجنوب الجزائري ضمن الأكثر حرًا في العالم، وهو ما يجعل سكانها يطبقون روتينا خاصا للاحتماء من ضربات الشمس، سواء في التغذية أو أوقات الخروج والعمل أو غيرها.

وشمل تصنيف مراكز الرصد الجوي العالمية 10 دول سجلت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 49.5 درجة تحت الظل، حيث احتلت منطقة أدرار المرتبة الأولى عالميا بـ 49.5، وفي المرتبة الثالثة منطقة إن صالح بـ 48.8 درجة، ومنطقة تيميمون في المرتبة الرابعة بـ 48.7 درجة، ومنطقة ورقلة في المرتبة الخامسة بـ 48.6 درجة، فيما احتلت منطقة حاسي مسعود المرتبة الثامنة بـ 48.2 درجة، ومنطقة بني عباس المرتبة العاشرة بـ 48.1 درجة. وتعتبر درجات الحرارة المسجلة مألوفة لدى سكان تلك المناطق في فصل الصيف، فهم يتعايشون معها منذ عقود من الزمن، ويُحددون نمط معيشتهم حسب الفصول، فعند ارتفاع درجات الحرارة، يتخذون جملة من الإجراءات لوقاية أنفسهم من أي ضربات شمس محتملة، حيث يختلف روتينهم عن الروتين اليومي لسكان باقي مناطق الوطن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز