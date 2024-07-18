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"قتلوا جميعا".. مستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير بعمان

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الدمام - شريف احمد - كشفت شرطة عُمان السلطانية عن مستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير.
وأوضحت على حسابها الرسمي في "إكس" أنه تأكد بأن الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون، وهم إخوة، وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن".

مستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير

البيان أوضح: قد دلّت إجراءات التحريات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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