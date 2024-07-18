شكرا لقرائتكم خبر عن "قتلوا جميعا".. مستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير بعمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شرطة عُمان السلطانية عن مستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير.

وأوضحت على حسابها الرسمي في "إكس" أنه تأكد بأن الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون، وهم إخوة، وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن". مستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير البيان أوضح: قد دلّت إجراءات التحريات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة.

