شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف مركبة وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من داخل مركبة كانت تسير في منطقة البركة وسط مدينة دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة أخرى في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أدى لإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة.

