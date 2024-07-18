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استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف مركبة وسط قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من داخل مركبة كانت تسير في منطقة البركة وسط مدينة دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة أخرى في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أدى لإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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