شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 38848 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 286 على التوالي إلى 38848 شهيداً، ونحو 89459 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 54 فلسطينياً وإصابة 95 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

