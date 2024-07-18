شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية تعلن نتائج الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية اليوم نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعى الرابع، والتى جرت الاثنين الماضى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد قوله في مؤتمر صحفي : إن اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب مع معاملة الجميع على قدم المساواة وبحياد تام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية، مشيراً إلى تفاعل المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الشعب في ظل مناخ ديمقراطي.

وأوضح مراد أن الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته، حيث إن الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه.

وأشار مراد إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة، لافتاً إلى أنه يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد.

وجرت الاثنين الماضي عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزاً، وتنافس فيها 1516مرشحاً،409 منهم في القطاع "أ"، و1107 في القطاع "ب"، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.