شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف قادم من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق جسم طائر (مقذوف) محمل بمادة الكبتاجون المخدرة قادم من الأراضى السورية.



وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الشمالية، رصدت محاولة اجتياز جسم طائر، للحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، وإسقاطه داخل الأراضى الأردنية".



وأضاف المصدر أن الجسم يحمل أكياس مواد مخدرة تحوى على 3990 حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.