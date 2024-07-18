شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى": قرار الكنيست الإسرائيلى انتهاك للقرارات الدولية والأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جاسم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استنكاره وادانته ورفضه الشديدين لمصادقة قرار "الكنيست" الإسرائيلى، على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وفق بيان صادر عن المجلس.

وقال أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلى يعد انتهاكًا صريحًا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدمًا فى تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذى يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلى فى توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها فى الاستقرار والسلم فى المنطقة.

وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطينى للحصول على كافة حقوقه المشروعة.