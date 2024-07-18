شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف بالمدفعية الثقيلة بلدة كفر كلا جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/، بلدة كفر كلا جنوبي لبنان بالمدفعية الثقيلة.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القصف تزامن مع استمرار العدو بعملية التمشيط الواسعة بالأسلحة الثقيلة باتجاه البلدة.



وفي السياق ذاته قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي البياض - حولا لجهة وادي السلوقي للقصف بالمدفعية الثقيلة.