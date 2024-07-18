شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تستلم الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية الاوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت فلسطين أول شحنة من المواد الغذائية فى إطار البرنامج الإنسانى " الحبوب من أوكرانيا " حيث وصلت سفينة محملة بألف طن من دقيق القمح وذلك لصالح الشعب الفلسطينى .



وذكرت سفارة أوكرانيا بالقاهرة - فى بيان اليوم /الخميس/- أنه من المقرر أن ترسل أوكرانيا مجموعه مكونة من سبعة ألاف طن من دقيق القمح و 750 طنا من زيت الطهى على ثلاث دفعات ، مشيرة إلى الشحنة الأولى سوف توفر المساعدات لأكثر من 100 ألف عائلة فلسطينية .



وأضاف البيان ، أن كييف قدمت المساعدات الغذائية الإنسانية فى إطار برنامج "الحبوب من أوكرانيا" إلى عدد من البلدان الآسيوية والأفريقية، بما فى ذلك اليمن والسودان مؤكدا أن أوكرانيا تبقى ضامنًا موثوقًا به للأمن الغذائى العالمي.