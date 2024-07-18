شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن أوقف الحرب حتى تحقيق النصر وسأبلغ الأمريكيين بذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنهى قبل قليل جولة فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الوزراء تعهده للجنود خلال جولته فى رفح جنوب غزة بعدم وقف الحرب حتى تحقيق النصر، وأنه سيبلغ الأمريكيين بذلك.

وفى وقت سابق، طالب يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، باستقالة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال من منصبه، متهمًا إياه بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه بلاده.

وطالب "لابيد" نتنياهو بعدم السفر إلى واشنطن قبل الإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الجنود الإسرائيليين فى العمليات العسكرية بالقطاع يواجهون مخاطر أكبر من الخطر الذى تواجه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، لليوم الـ285 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.