شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي قرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وعد القرار تحديًا سافرًا لجميع القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويض جميع الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان، ووقف إطلاق النار.

وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن اعتراف 149 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مطالبًا كيان الاحتلال بأن يعي أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية. حل الدولتين ودعا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما طالب بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية، لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبحل الدولتين وحماية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي استمرار جهوده ومساعيه الدولية والبرلمانية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارس بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والقومية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

