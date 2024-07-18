الخليج اليوم .. شركة مطارات الدمام تؤكد عدم تأثر حركة الإقلاع والهبوط بحادث طائرة "طيران النيل"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شركة مطارات الدمام تؤكد عدم تأثر حركة الإقلاع والهبوط بحادث طائرة "طيران النيل"

أصدرت شركة مطارات الدمام "داكو" بيانا حول احتراق منظومة عجلات إحدى طائرات شركة "طيران النيل" أثناء إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي مؤكدة عدم تأثر حركة الإقلاع والهبوط في المطار.

وجاء في بيان شركة "داكو" الحكومية السعودية المسؤولة عن إدارة المطارات في المنطقة الشرقية: "أوضحت إدارة مطار الملك فهد الدولي أن طائرة (طيران النيل) تعرضت لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع، وذلك عند الساعة 02:15 من صباح اليوم الخميس 18 يوليو 2024".

وأضاف البيان: "وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارىء باشرت معالجة الحادث على الفور، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 186، بالإضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 8 دون أي إصابات".

وأكدت الشركة أن الفريق المختص يقوم بالتحقيق وبحث تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة عدم التأثير على حركة الإقلاع والهبوط بالمطار.

من جانبها، أصدرت شركة النيل للطيران في وقت سابق من اليوم توضيحا بعد وقوع حادث حريق في منظومة عجلات إحدى طائراتها أثناء رحلة بين القاهرة والدمام.

وقالت النيل للطيران في بيان لها، إن رحلة شركة النيل للطيران رقم NIA 232 المتجهة من الدمام إلى القاهرة تعرضت بتاريخ 18 يوليو الجاري إلى حريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع، وقام طاقم القيادة بإلغاء عملية الإقلاع وإخلاء ركاب الطائرة باستخدام منزلقات الطوارئ بنجاح وبدون أي إصابات.

ونوهت الشركة، بأنها قامت على وجه السرعة بتقديم العناية اللازمة للركاب وتوفير رحلات بديلة وفنادق للإقامة؛ لضمان راحة وسلامة الركاب، لافتة إلى إبلاغ السلطات الجوية المختصة وتم بدء تحقيق شامل في ظروف الواقعة.

وأكدت الشركة في بيانها أنها تتعاون "بشكل كامل مع جميع الجهات المعنية، وتلتزم بتنفيذ أعلى معايير السلامة وتنفيذ كافة الإجراءات المتبعة".