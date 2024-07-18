اخبار الخليج

استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدرسة بمدينة غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدرسة بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان، فميا أصيب آخرون مساء اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بانتشال الطواقم الطبية لشهيدين وخمسة مصابين من مدرسة الفلاح التي تؤوي مئات النازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
في سياق متصل، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف مخيم البريج، والنصيرات وسط قطاع غزة، ومنازل، وتجمعات للفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا