شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدرسة بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان، فميا أصيب آخرون مساء اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بانتشال الطواقم الطبية لشهيدين وخمسة مصابين من مدرسة الفلاح التي تؤوي مئات النازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

في سياق متصل، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف مخيم البريج، والنصيرات وسط قطاع غزة، ومنازل، وتجمعات للفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

