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الخليج اليوم .. مدينة سعودية تصبح ضمن أفضل 100 مدينة صحية على مستوى العالم

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

اعتمدت منظمة الصحة العالمية محافظة الخبر الواقعة في شرق المملكة العربية كمدينة صحية، بعد تحقيقها 80 معيارا عالميا.

 

وحصلت الخبر على هذا الاعتماد نظير تحقيقها معايير المدن الصحية، التي تندرج تحت 9 محاور، تهتم بمشاركة المجتمع، والتعاون بين القطاعات للتعامل مع محدّدات الصحة والتنمية وفق مؤشرات يتم تحسينها، والتعامل مع مخرجاتها مثل الصحة والتعليم والبيئة.

 

 

وتسلّم الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة، أمس الأربعاء، من وزير الصحة فهد الجلاجل، شهادة اعتماد محافظة الخبر مدينة صحية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتماد يساهم في تقدم محافظة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم. وتضم السعودية أكبر عدد من المدن الصحية المعتمدة في الإقليم، بـ16 مدينة صحية في مختلف مناطق المملكة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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