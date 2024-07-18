الخليج اليوم .. اليمن.. تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جددت الولايات المتحدة وبريطانيا قصفهما الجوي لمواقع حركة "أنصار الله" الحوثية، ومطار محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية، شنت ثلاث غارات على مواقع متفرقة لـ "أنصار الله" غرب مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة.

وتأتي الغارات الجوية بعد يومين من إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي "بنتلي آي" و"كايوس ليون" في البحر الأحمر بعدد من الزوارق والطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، وتنفيذ هجوم مشترك مع فصيل عراقي على سفينة "أولفيا" في البحر الأبيض المتوسط.

ونفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية يوم الأحد الماضي، غارتين على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة، واستهدفت بغارة ثالثة ساحل مديرية اللُحَّية شمال المدينة.

يذكر أن "أنصار الله" بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.