الخليج اليوم .. رئيس الدولة: الإمارات تدعم جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيق.

وبحث سموه ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

وشدد سموه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره.. وأعرب سموه عن التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية في السودان.

من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه.