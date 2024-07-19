شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون جراء استهداف الاحتلال مدرسة فى حى الزيتون جنوب شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة في حى الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شهيدين وخمسة مصابين نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، عقب قصف طائرات الاحتلال مدرسة "الفلاح" في حي الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة عطارة شمال رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب جلال قدادحة (29 عاما)، بعد احتجاز مركبته على حاجز عسكري نصبته عند منطقة "جسر عطارة".

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت شابا (19 عاما) إلى المستشفى عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في الفخذ خلال مواجهات في عصيرة القبلية.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف المخيم وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتلى القناصة أسطح بعضها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق.