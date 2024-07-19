الخليج اليوم .. وزير الطاقة السعودي يوجّه بسرعة رفع نتائج تحقيق حادثة انقطاع" كهرباء شرورة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع حادثة انقطاع الكهرباء في محافظة شرورة في جنوب السعودية الذي شمل جميع المستهلكين، وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بسرعة الرفع بنتائج التحقيق حيال الحادثة، أثناء اجتماع ترأسه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقر الهيئة في العاصمة الرياض.

وتابع المجلس تنفيذ التوجيهات كافة التي وجّه بها الشركة السعودية للكهرباء، المتعلقة بحادثة الانقطاع في محافظة شرورة، كما تابع المجلس الإجراءات المتخذة حيال تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية.

وشهدت محافظة شرورو التابعة إلى مدينة نجران حادثة انقطاع الخدمة الكهربائية في يوم الجمعة الفائت، إذ امتد حتى أوقات متأخرة من يوم السبت، وعلى وقع ذلك، أسفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية وشمل جميع المستهلكين في المحافظة.

كما كان قد وجّه مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية، مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بضرورة إجراء تحقيق فوري حول واقعة انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة الفائت، الذي أمتد حتى أوقات متأخرة من اليوم التالي.

وطالب مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية، الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين في محافظة شرورة جنوب البلاد نتيجة انقطاع الخدمة الكهربائية في المحافظة ذاتها.

وفي الوقت ذاته، أودعت الشركة مبلغ 2000 ريال رصيداً في حسابات المتضررين من الانقطاع وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم التعويض المستحق نظاماً حسب دليل المعايير المضمونة للكهرباء في الأيام المقبلة.