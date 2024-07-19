شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الـ287 للعدوان.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، جراء استهداف طائرات الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية طوفا"، باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو شكيان بمخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم أطفال.

وأضاف أن 6 فلسطينيين من عائلة أبو حسنين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، كما قصفت المدفعية جنوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية عددا من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط معبر بيت حانون "ايريز" ومنطقة قليبو وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن مسعفين نقلوا عدة إصابات جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة صوب مجموعة من الشبان في منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح الى مستشفى الكويت التخصصي.