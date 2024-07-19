شكرا لقرائتكم خبر عن "خطأ بشرى" وطائرة مسيرة.. تفاصيل هجوم استهدف تل أبيب وتبناه الحوثيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، إن السبب وراء عدم اعتراض الطائرة المسيرة التى أصابت مبنى فى تل أبيب، بهجوم تبنته جماعة الحوثى، كان "خطأً بشريا"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وبدأت القوات الجوية الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة، معترفة بأنها كانت "حادثا سيئا". وقال سلاح الجو الإسرائيلي: "إن حماية سماء البلاد هي مسؤولية سلاح الجو، بكل أفرعه كاملة".



الشرطة الإسرائيلية فى موقع الانفجار

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه "نحو الساعة 3:10 فجرا، أصابت الطائرة بدون طيار شقة سكنية في تل أبيب وانفجرت"، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 10 آخرين بجروح طفيفة.

وقال سلاح الجو إن "أنظمة الكشف رصدت الهدف في جزء من مسار الرحلة، لكن بسبب خطأ بشري لم يتم تفعيل أي تنبيهات. تم تحديد الهدف ولم يتم اعتراضه"، مشددا على أنه "كان لا بد من إسقاط الطائرة والتنبيه (بشأنها)"، وفق الهيئة.



موقع الانفجار

وقالت القوات الجوية إن التقرير عن "إطلاق صاروخ باليستي و3 طائرات بدون طيار أخرى من اليمن كان صباح أمس الخميس.

وقدّرت القوات الجوية أنه كان هناك إطلاق واحد، لكنهم ما زالوا يحققون فيما إذا كان هناك عدد من التهديدات الجوية.

وبعد الهجوم فى تل أبيب، "تم إطلاق الطائرات المقاتلة في الجو لتكون جاهزة لمزيد من الطائرات بدون طيار".

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن "الحادث انتهى ولم تعد هناك طائرات بدون طيار في طريقها إلى إسرائيل".



موقع الانفجار فى تل ابيب

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن "الجيش لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدر الطائرة المسيرة"، مشيرا إلى أنها "من نوع أكبر وأبعد مدى".

وقال المسؤول في تصريح بعد الهجوم: "نتحدث عن طائرة مسيرة كبيرة يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة".

وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، ونقلت وكالة رويترز عن الحوثيين قولهم في بيان، إن الهجوم حدث "بطائرة مسيرة"، وإن "منطقة تل أبيب ستكون هدفا أساسيا في مدى أسلحتهم".