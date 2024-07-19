الخليج اليوم .. طيار سعودي يوثق الظهور الأول لـ"التاكسي الطائر" السعودية ويكشف عن "المميزات" (فيديو + صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر الطيار وصانع المحتوى السعودي راكان العبيد، مقطع فيديو، استعرض خلالها الظهور الأول لـ"التاكسي الطائر" السعودية، داخل مصنع "ليليوم" للطائرات الكهربائية بميونخ في ألمانيا.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر راكان العبيد مقطع فيديو، يظهر تصميم التاكسي الطائر من الداخل والخارج، لافتا إلى أن التاكسي الكهربائي، عبارة عن طائرة صغيرة تتميز بمداها العالي 250 كيلومتر، وفيها 13 محركا، وتعمل ببطاريات كهربائية وتتسع لـ4-6 ركاب.

وبين أن الخطوط السعودية اشترت منها 100 طائرة ستكون موزعة على 5 مدن بالمملكة.

ولفت إلى أن مدير عام الخطوط السعودية أعلن موعد وصول التاكسي الطائر، وأن طلائع الأسطول ستصل في عام 2026 تدريجيا لتصل لـ100 طائرة.

واستطرد: "تعتبر السعودية أكبر مشتر لهذا النوع من الطائرات وهي الأسرع والأكثر أمانا من نوعها".

جدير بالذكر أن مجموعة السعودية وقعت صفقة شراء 100 طائرة كهربائية مع شركة "ليليوم" الألمانية الرائدة في مجال تصنيع الطائرات الكهربائية والمُبتكرة في مجال النقل الجوي الإقليمي (RAM)، ضمن اتفاقية تتضمن 50 طائرة مؤكدة و50 طائرة اختيارية.