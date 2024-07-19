شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، مركبات المواطنين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية وفا ،بأن مستوطنين هاجموا المركبات ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وأضافت المصادر أن مستوطنين أغلقوا أيضا شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، ومنعوا المركبات من المرور، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.