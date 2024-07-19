شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من منزل تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على طول المناطق الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة. وفي جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال تدمير مربعات سكنية كاملة في وسط وغرب مدينة رفح.