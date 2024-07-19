شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط الطيران الكويتية: مستعدون لأى طارئ ونتابع تطورات الخلل التقنى فى المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها تتابع عن كثب آخر التطورات حول العالم بشأن الخلل الفنى الذي ضرب أنظمة بعض المطارات ومنصات الحوسبة السحابية، مشيرة إلى أنها تنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني لأخذ الاستعدادات اللازمة لأي طارئ، وفق "القبس".

وذكرت الشركة أنها على استعداد لأى طارئ والإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للشركة في حال وجود أي مستجدات في عمليات التشغيل.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذرت مواطنيها وجميع المتعاملين لديها بعدم القيام بأي معاملات لحين إصلاح الخلل التقنى الذى تتعرض له الأنظمة الإلكترونية التابعة لها نتيجة الخلل الفنى العالمى.

ونوهت وزارة الخارجية الإماراتية ، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "X"، إلى وجود خلل فني في جميع الأنظمة الإلكترونية لها حيث قالت "نحيطكم علماً بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية.

يذكر أن هذا العطل قد تسبب في شلل ببعض المطارات والبورصات حول العالم، وكان الصحفي التقني كريس ستوكيل ووكر قد كشف أن الانقطاع الكبير في خدمة مايكروسوفت بسبب تحديث من مدقق تهديدات الكمبيوتر Crowdstrike Falcon.

ومن جانبها، أقرت مايكروسوفت عبر حسابها الرسمى على موقع "إكس" بالمشكلة التى كانت تؤثر على العديد من المستخدمين حول العالم، ونشرت فى وقت مبكر من صباح الجمعة، وقالت: "نحن نحقق فى مشكلة تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المختلفة".

وفي سلسلة من التحديثات، شاركوا أنهم كانوا يعملون على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، وجاء في آخر منشور لهم: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات التخفيف".