شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مطاراتنا لم تتأثر بالخلل التقنى لأنظمة الحوسبة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطة الطيران المدنى العراقية، اليوم الجمعة، أن مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقنى لأنظمة الحوسبة العالمية.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى جهاد الديوان - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "حركة الطيران في العراق طبيعية، ولم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمية".

وتسبب عطل فى منصة الأمن السيبرانى "كراود سترايك" في مشاكل عالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات، وتعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وحدث ارتباك عالمي وشلل أصاب العديد من خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً علي إصلاحه.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

وسجل موقع DownDectector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في Visa وADT Security وAmazon، وشركات الطيران بما في ذلك American Airlines وDelta.

بنوك ومطارات ضمن ضحايا الانقطاع

وقال متحدث باسم مطار براندنبرج في برلين لرويترز إن مطار براندنبرج ببرلين أوقف جميع الرحلات الجوية حتى الساعة العاشرة صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت أيرلندا) بسبب خلل فني، وفي وقت سابق، قالت شركة BER المشغلة للمطار، إن تسجيلات الوصول تأخرت بسبب الخطأ.

بدورها، أفادت رابطة الطيارين المتحالفين، التي تمثل طياري الخطوط الجوية الأمريكية، أن موقعها الإلكتروني قد تم إيقافه عن العمل بسبب تعطل شركة مايكروسوفت، أدى هذا الحادث إلى تفاقم التحديات التي تواجهها شركة فرونتير إيرلاينز، مما أثر على أنظمة الحجز وتسجيل الوصول الخاصة بها وتسبب في تأثير سلبي على الرحلات الجوية، وفقًا لشركة Cirium، تشغل شركة Frontier ما يقرب من 150 طائرة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا أن شركة Allegiant Airlines وDelta Air Lines أصدرتا توقفًا أرضيًا بسبب مشكلات في الاتصال مرتبطة بانقطاع الخدمة، وأكد مطار سيدني أنه بينما كانت الرحلات الجوية تصل وتغادر، من الممكن توقع بعض التأخير خلال المساء بسبب انقطاع فني عالمي أثر على العديد من شركات الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الحجز الصحي الذي يستخدمه الأطباء العامون في بريطانيا أصبح غير متصل بالإنترنت، وفقًا لما نشره مسؤولون طبيون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية الأسترالي إن انقطاع الإنترنت الذي أثر على وسائل الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات يبدو أنه مرتبط بمشكلة في شركة Crowdstrike العالمية للأمن السيبراني.