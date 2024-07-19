شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات: لا تأثير للخلل التقنى العالمى على رحلاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.

وقال المتحدث، في بيان اليوم، " ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات. وفق "البيان" الإماراتية .

ودعا العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

وأضاف قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا.

ومن جهة ثانية، أكد المتحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 صباح اليوم. وفق "البيان" الإماراتية .

وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.