شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات الكويتية: ننسق مع جهات دولية للحد من تأثير العطل التقني على بنيتنا التحتية الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية أن هناك تنسيقا متواصلا مع الجهات الدولية والمحلية؛ لفهم مدى تأثير هذا العطل التقني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على البنية التحتية الرقمية.



وقالت الهيئة الكويتية - في بيان اليوم /الجمعة/ عقب حدوث العطل التقني العالمي - إن هناك تنسيقا متواصلا على مدار الساعة؛ للحد من أي تأثيرات على باقي البنية التحتية بالكويت .