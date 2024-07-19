شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية فى أرمينيا ومصرع طاقمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأرمينية اليوم الجمعة تحطم طائرة عسكرية من طراز (أنتونوف أن-2) على بعد 20 كيلومترا من العاصمة (يريفان)؛ مما أسفر عن مصرع طاقمها المكون من شخصين.



وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية - أن الطائرة المنكوبة سوفيتية الصنع، وقد كانت في مهمة تدريبية وقت وقع الحادث الذي لم يتسن بعد تحديد أسبابه.



وأشارت الشبكة إلى أن هذا الطراز من الطائرات يتم استخدامه على نطاق واسع في النقل والخدمات حيث يمكنه حمل ما يصل إلى 12 راكبا.