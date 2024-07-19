شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجزيرة الكويتي: انقطاع خدمة "مايكروسوفت" عالميًا أثر على أنظمتنا التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة طيران الجزيرة في دولة الكويت، اليوم، عن تعرض أنظمتها إلى خلل فني بسبب تأثير انقطاع خدمة (مايكروسوفت) على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا الخلل أثر بشدة على أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة، معربة عن اعتذارها عن الوضع "الخارج عن سيطرتها".

عطل عالمي أصاب عطل فني عالمي الحواسب الخاصة بعدة شركات وهيئات حيوية عالمية، وأعلنت شركة مايكروسوفت عن وجود خلل في نظامها العام العالمي.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن وجود خلل في نظامها العام العالمي بشركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" وتأثر خدماتها في مختلف أنحاء العالم بسبب تعطل أنظمة الحواسب الذي أدى إلى خروج مطارات عالمية عن الخدمة.