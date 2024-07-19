شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات ينفي تأثر الرحلات الجوية بالخلل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

نظام بديل

الدمام - شريف احمد - أكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.وقال المتحدث في بيان اليوم، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام" : "ندرك وجود خلل تقني عالمي، ونراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات".وأضاف، : قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا.ومن جهته، أوضح متحدث باسم مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 هذا الصباح.وأوضح أيضًا أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة، .إلى ذلك ذكر متحدث باسم "فلاي دبي"، أن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيرًا إلى أن "فلاي دبي" تواصل مراقبة الوضع عن كثب.