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الخليج اليوم .. محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لترسيخ أسس السلام

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم.

 

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "أهنئ أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية وأتمنى لها التوفيق في مهامها. دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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