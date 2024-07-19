شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يدرس الهجوم ضد الأراضى اليمنية للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضى اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 11 إسرائيليا.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قد طرح على الطاولة العمل العسكرى في الأراضى اليمنية للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، حيث نقلت الصحيفة على لسان مسؤولين إسرائيليين أنه "سيكون هناك رد إيجابي على إطلاق الحوثيين لطائرة دون طيار على مدينة تل أبيب".