شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية المصرية: المطارات لم تتأثر بعطل Crowdstrike التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد تعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركه الطيران لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأكدت أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها.

وسوف يتم الإعلان عن أى مستجدات للموقف بشكل دورى. عطل فني عالمي ياتي ذلك عقب إعلان شركة مايكروسوفت عن وجود خلل في نظامها العام العالمي بشركة الأمن السيبراني " Crowdstrike " وتأثر خدماتها في مختلف أنحاء العالم بسبب تعطل أنظمة الحواسب، الذي أدى إلى خروج مطارات عالمية عن الخدمة.

كلف الأمر شركات الطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية على مستوى العالم نتيجة مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر.