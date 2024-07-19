شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى يشكر نظيره الهولندى على رفض حكومته أى إساءة للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، الذى أكد أن بلاده تولى أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة مع الأردن، وأن الحكومة الهولندية حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن فى مختلف المجالات، وثمن عالياً دوره فى المنطقة.



ونأى فيلدكامب بحكومته عن تصريحات لنائب هولندى أساءت للأردن وفلسطين، وأكد أن هذه التصريحات لا تمثل بأى شكل من الأشكال مواقف الحكومة الهولندية التى تحترم الأردن ودوره، والتى تدعم حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام فى المنطقة.



إلى ذلك، أكد الصفدى أن الأردن يشارك الحكومة الهولندية حرصها على تطوير علاقات الصداقة التى تجمع البلدين، وشكره على اتصاله لنقل موقف حكومته الواضح فى رفض تصريحات النائب الهولندى تصريحات لا تمثلها ولا تعكس سياساتها التى تسعى لتطوير العلاقات مع الأردن.



وثمّن الصفدي، موقف هولندا الداعم لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة على ترابه الوطنى وفق القانون الدولي.



وأكد الوزيران استمرار العمل معاً من أجل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وفى جهود التوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التى يسبّبها العدوان الإسرائيلى على غزة، واستمرار التعاون فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.



وكان فيلدكامب أكد - فى مقابلة إذاعية فى هولندا اليوم - أن هولندا تدعم حل الدولتين، وأن فلسطين دولة، وإسرائيل دولة منفصله عنها، ولن تكون دولة فلسطين على حساب الأردن. وقال فيلدكامب - فى المقابلة - "إن العلاقة بين الأردن وهولندا مهمة جداً، وهذا ما أحاول تعزيزه، والعمل على علاقات وطيدة مع الأردن".

إلى ذلك، أكد الصفدى أن الأردن لا يلتفت إلى "كلام فارغ لا قيمة له ولا أثر من شخص عنصرى متطرف".