شكرا لقرائتكم خبر عن حماس ترحب بموقف محكمة العدل الدولية وتطالب بإنهاء فورى للاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالجمعة، 19 يوليو 2024 09:23 م
رحبت حركة حماس بموقف محكمة العدل الدولية وطالبت بإنهاء فورى للاحتلال الإسرائيلى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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