شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: حريصون على توطيد شراكتنا مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى،الجمعة، حرص بلاده على توطيد شراكته مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بمناسبة إعادة انتخابها.

وأعرب العاهل الأردني - في البرقية - عن تطلع المملكة إلى مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، بقيادة فون دير لاين، للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعبر الملك عبدالله الثاني عن تمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح لرئيسة المفوضية الأوروبية.