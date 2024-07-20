شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر مع النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية كيم هونغ كيون، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.