الخليج اليوم .. السعودية.. عودة العمليات التشغيلية لطبيعتها في المطارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت شركة مطارات القابضة عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني، بعد العطل التقني العالمي، ودعت الشركة المسافرين إلى ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية

‏‎وأكدت مطارات القابضة في بيان صادر لها اليوم، على ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه للمطارات لمعرفة المزيد حول رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وكانت مطارات "الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك فهد بالدمام"، كشفت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تأثر عدد من الناقلين الجويين؛ نتيجة عطل على مستوى العالم في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية.

وأضافت المطارات في بيانات منفصلة اليوم (الجمعة)، أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين، مؤكدة على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة.