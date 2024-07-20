شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الهباش: السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، عن تأييده لأي جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. مشددا على أن السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية على غزة.

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم السبت - "إن قطاع غزة هو جزء من إقليم الدولة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للدولة الفلسطينية ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف قائلا "أن منظمة التحرير الفلسطينية بحكم الشرعية الدولية هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة.. والمفاوضات مع حماس مستمرة لإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة الأمور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الـ 14 من يونيو عام 2007".