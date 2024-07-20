شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى وزوجته وأولاده وأمه إثر قصف إسرائيل لمنزله فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد صحفي وأسرته كاملة في قصف إسرائيلي على منزله في جباليا.

وقالت شبكة "قدس الإخبارية"، إن الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأولاده وأمه المقعدة استشهدوا جميعهم، إثر قصف شنه جيش الاحتلال على منزلهم في معسكر جباليا، اليوم السبت.

والأسبوع الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

وقال في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة"