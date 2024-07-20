شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعا إسرائيليا في محيط موقع المنارة وإحداث إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، استهداف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية .

وأوضح حزب الله في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام أنه تم إصابة الهدف إصابة مباشرة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة .

وفي سياق متصل .. ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة بصاروخين على بلدة حولا ، مؤكدة عدم حدوث إصابات .