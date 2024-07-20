شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها جنوب شرق القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة القنبر، على هدم منزلها ذاتيا في بلدة /جبل المكبر/ جنوب شرق القدس.



وقال الشاب أحمد موسى القنبر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /السبت/ - إنه اضطر لهدم منزله الذي يؤويه مع عائلته وأطفاله الأربعة تجنبا لدفع غرامات باهظة لبلدية الاحتلال في القدس.



يذكر أن سلطات الاحتلال، هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا على مدخل قرية /أبو شخيدم/، شمال رام الله.



وأفادت مصادر محلية لوكالة (وفا)، بأن جنود الاحتلال أوقفوا سيارات المواطنين وفتشوها ودققوا في هوياتهم الشخصية، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية في المكان.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة /دير جرير/، أثناء مرورهما بمركبتهما على حاجز عسكري عند مدخل قرية /يبرود/.