الخليج اليوم .. إعلام عبري ويمني: سرب من المقاتلات الاسرائيلية يحلق فوق البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية مساء اليوم السبت، بأن سربا من المقاتلات الاسرائيلية ترافقها طائرات للتزود بالوقود تحلق فوق البحر الأحمر.

وكانت قد هددت إسرائيل أمس بالانتقام ردا على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، في تطور ينذر بتوسيع أكبر للحرب الدائرة في غزة منذ تسعة أشهر، وكذلك الصراع الدائر على هامشها بين الدولة العبرية وأذرع إيران في المنطقة.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت أمس الجمعة، بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم الذي أدانته الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعدما قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) يحيى سريع إنهم نفذوا هجوما "بطائرة مسيرة جديدة اسمها (يافا) قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

وتحدث عن أن الجماعة لديها "بنك أهداف" في إسرائيل. وأدى انفجار المسيرة الحوثية إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.