الخليج اليوم .. خبير صواريخ إسرائيلي يكشف تفاصيل حول مسيّرة الحوثيين التي ضربت تل أبيب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف طال عنبار، الخبير الإسرائيلي في مجال الصواريخ وسياسة الطيران، تفاصيل حول مسيّرة "يافا" التي أطلقها الحوثيون فجر يوم الجمعة نحو تل أبيب وتسبب انفجارها بمقتل شخص وإصابة آخرين.

وخلال مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، قال طال عنبار إن "المسيرة التي ضربت تل أبيب فجر الجمعة، هي "صماد 3"، وموجودة منذ سنوات، وعرضها واستخدمها الحوثيون مرات عديدة".

وتحدث عنبار عن صفات هذه المسيرة قائلا: "تمتلك محركَ مكبسٍ وتستهلك وقودا عاديا مثل البنزين، كما أنها تمتلك محركا صغيرا هو على الأغلب من انتاج صيني أو إيراني ".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن الحديث يدور عن "منظومة غير مكلفة يتم إنتاجها بكميات كبيرة"، متابعا: "إن المسيرة تحلق لمسافات طويلة وعلى مدار ساعات عديدة وببطء، والسرعة البطيئة والارتفاع المنخفض يسمحان لها في مرات عديدة بعدم كشفها من قبل الدفاعات الجوية والرادارات، وتصنيفها كتهديد يجب اعتراضه، لكن في غالبية الأحداث يتم إسقاطها"

وأكمل عنبار: "يتم إسقاط هذا النوع من المسيرات، لكن يجب أن نتذكر أنه لا توجد حماية محكمة من أي صاروخ، أو طائرة مسيرة من أي نوع".

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فجر يوم الجمعة، وقع انفجار القرب مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية في تل أبيب، جراء تسبب طائرة بدون طيار إلى المدينة.

وأصدرت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) صباح ذات اليوم، بيانا حول هذه العملية، أعلنت فيه أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمةِ في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب".

وأوضح الحوثيون أنه تم تنفيذ العملية "بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".