شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل قصف بلدات وقرى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /السبت/ قصف بلدات وقرى بجنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان أن منطقة وادى الدلافة فى بلدة حولا تعرضت لقـصف مدفعى بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب بنشوب حريق كبير فى المنطقة، وكذلك بلدة طلوسة، بالإضافة إلى قصف بلدة مركبا، ما أدى إلى تسبب إندلاع نيران.



وأشارت إلى أن الطيران الحربى الإسرائيلى شن غارة استهدفت محيط مكان تشييع محمد حسن مصطفى (مرتضى) فى بلدة عيترون.



ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبنانى استهداف مستعمرة "دفنا" للمرة الأولى وقصفها بعشرات صواريخ الكاتيوشا، إلى جانب استهداف موقع زبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابتها بشكل مباشرة.