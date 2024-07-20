شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لاتساع الاستيطان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، أن البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب عنف المستوطنين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشار المسؤولون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفًا فى الحكومة متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفة.



وأضافوا أن العقوبات المفروضة على وزيرين متشددين فى الحكومة الإسرائيلية كانت من بين الخطوات المحتملة التى تمت مناقشتها فى اجتماع مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض حول كيفية الرد على الوضع الأمنى المتدهور فى الضفة الغربية.



واقترح المسؤولون على الرئيس بايدن فرض عقوبات على الوزيرين لكن بايدن رفضه، معتبرا أن واشنطن لاينبغى أن تفرض عقوبات على مسؤولين منتخبين فى حكومة إسرائيلية.



من جانبه، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان إن هناك فرصة أفضل للتواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مضيفًا خلال كلمته فى منتدى اسبن الأمنى بولاية كولورادو الأمريكية أن إطار الاتفاق مفهوم بشكل جيد ومتفق عليه على نطاق واسع.



وأعرب عن اعتقاده بوجود أفضل فرصة الآن منذ آخر صفقة رهائن قصيرة فى نوفمبر الماضى للتوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بكل جهدها على تحقيق وقف إطلاق النار فى غزة.