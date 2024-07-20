شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب القطاع والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في سلسلة عمليات قصف استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف محال تجارية ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم البريج.كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في مخيم النصيرات.في سياق متصل، استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.