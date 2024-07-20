شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. إسعاف المنية ينفذ 59 مهمة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

مركز الملك سلمان

الدمام - شريف احمد - نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 59 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها ومعالجة المصابين بالحروق في مدينة المنية. ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان أمس الأول 435 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2،175 فردًا.كما وزع 620 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 3،100 فرد.